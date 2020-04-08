Знаменитый голкипер заявил о желании вернуться в "Реал"

8 апреля, 2020, 09:40

Бывший голкипер "Реала" Икер Касильяс объявил о намерении вернуться в мадридский клуб

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По словам бывшего голкипера сборной Испании Икера Касильяса, он хотел бы вернуться в мадридский "Реал".

"Я бы хотел однажды вернуться в "Реал". Я считаю его своим домом, отсутствуя там пять лет. Я провел в клубе 25 лет. Конечно, убежден, что когда-нибудь вернусь", - сказал Касильяс.

В составе мадридского клуба Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четыре раза Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

С 2015 года Касильяс играет за португальский "Порту". Весной 2019 года Касильяс перенес инфаркт на тренировке. С тех пор он не выходил на поле, однако и не объявил о завершении карьеры.