В зоне ООС оккупанты ранили двух украинских военных
Об этом сообщает штаб ООС.
У населенного пункта Орехово противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрела один боец получил осколочное ранение. Состояние здоровья удовлетворительное.
Также неподалеку Крымского был ранен еще один украинский военный.
Противник применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Состояние здоровья нашего военнослужащего - средней тяжести.
Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.
Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.
- Вследствие вражеских обстрелов сегодня погиб один украинский военнослужащий.
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