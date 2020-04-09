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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС оккупанты ранили двух украинских военных

В зоне ООС оккупанты ранили двух украинских военных


фото: ZIK
Российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил и ранили двух бойцов украинской армии

Об этом сообщает штаб ООС.

У населенного пункта Орехово противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один боец получил осколочное ранение. Состояние здоровья удовлетворительное.

Также неподалеку Крымского был ранен еще один украинский военный.

Противник применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Состояние здоровья нашего военнослужащего - средней тяжести.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

 

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