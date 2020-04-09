День в зоне ООС: 11 обстрелов погиб один военный

9 апреля, 2020, 17:50

9 апреля оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять - с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники шесть раз обстреляли позиции украинских защитников. По защитника Павлополя враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Водяного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм - четыре мины, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции у Красногоровки и Новомихайловки оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Вблизи Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ из штатного вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили установленный режим "Тишина".

Из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем враг в течение дня обстрелял наши опорные пункты вблизи Хутора Свободный и дважды - у Орехово. Рядом с Новгородским против украинских защитников оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс. В районе Крымского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов сегодня погиб один украинский военнослужащий.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие преступные действия не останутся без адекватного ответа.

На каждый обстрел со стороны российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по их опорным пунктам и решительно пресекали враждебную активность. Потери противника уточняются.

На участках разведения ситуация остается стабильной.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.