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Espreso.tvОбществоВ Закарпатской области от COVID-19 умерла женщина

В Закарпатской области от COVID-19 умерла женщина

В городе Берегово Закарпатской области от коронавируса умерла 68-летняя женщина. Это был первый подтвержденный случай COVID-19 в городе

Об этом в Facebook сообщил мэр Берегово Бабяк Золтон.

По его словам, это был первый подтвержденный случай коронавируса в городе.

"К сожалению, в Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 года", - сообщил Бабяк Золтон.

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