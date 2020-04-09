В Закарпатской области от COVID-19 умерла женщина
9 апреля, 2020, 20:29
В городе Берегово Закарпатской области от коронавируса умерла 68-летняя женщина. Это был первый подтвержденный случай COVID-19 в городе
Об этом в Facebook сообщил мэр Берегово Бабяк Золтон.
По его словам, это был первый подтвержденный случай коронавируса в городе.
"К сожалению, в Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 года", - сообщил Бабяк Золтон.
- Напомним, в Ивано-Франковской области в выходные усилят ограничительные карантинные меры , чтобы уберечься от распространения Covid-19.
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