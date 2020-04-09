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Espreso.tvОбществоНа Ивано-Франковщине усилят карантинные мероприятия накануне Вербного воскресенья

На Ивано-Франковщине усилят карантинные мероприятия накануне Вербного воскресенья

В Ивано-Франковской области в выходные усилят ограничительные карантинные меры, чтобы уберечься от распространения Covid-19

Об этом заявила первый заместитель главы Ивано-Франковской ОГА Мария Савка, передает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

"Сегодня состоялось заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации. Западным областям, в том числе и нашей, Ивано-Франковской, рекомендуется ввести на выходные дни усиленные ограничительные меры, режим максимального ограничения передвижения", - сообщила Савка.

Савка также отметила, что такие ограничительные меры накануне Вербного воскресенья необходимы для того, чтобы карантин не приходилось постоянно продлять.

"Мы должны удержать ситуацию, разорвать цепь распространения болезни. Если совместно не будем этого делать - карантин будет продлен", - отметила Савка.

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