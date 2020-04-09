В Италии от коронавируса умерли уже 100 врачей

9 апреля, 2020, 17:30

В Италии число врачей, умерших вследствие заражения коронавирусом, достигло 100

В Ассоциации врачей Италии сообщили, что за последние дни от COVID-19 умерли еще четыре врача, сообщает ANSA .

Жертвами пандемии коронавируса стали семейные врачи Марцио Зеннаро, Тахсин Хрисат, Марио Росси и Самар Синджаб.

В статистику жертв COVID-19 вносят как действующих врачей, так и бывших медиков, которые вернулись на передовую для борьбы с коронавирусом.

Италия лидирует по количеству умерших во время пандемии - от коронавируса умерли 17 669 человек. Общее количество зараженных приблизилось к 140 000.

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В последние дни число новых случаев заражения уменьшается. В связи с этим премьер-министр страны Джузеппе Конте допустил ослабление карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

Италия первой в Европе ввела жесткий карантин. Власти закрыли все области на карантин и запретили выходить из дома без крайней необходимости.