В Украине разрабатывают две программы поддержки для бизнеса - ОП

9 апреля, 2020, 18:18

Кабинет Министров Украины совместно с Национальным банком разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса, которые представили президенту Владимиру Зеленскому

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, быстрой помощью бизнесу станет переформатирование программы "5-7-9" для ее действенности в карантинных условиях.

В частности, ее значительно упростят и направят рефинансирование кредитов существующих.

Шмыгаль добавил, что вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

"Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина", - говорится в сообщении.

"С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны защитить малых предпринимателей сейчас. И кто, как не малые бизнесмены, удерживают нашу экономику", - заявил Зеленский.

По словам Шмыгаля, внедрение программ начнется сразу после их финализации. В Кабмине надеются, что первую поддержку можно будет начать предоставлять в ближайшее время.