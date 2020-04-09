В Украине разрабатывают две программы поддержки для бизнеса - ОП
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, быстрой помощью бизнесу станет переформатирование программы "5-7-9" для ее действенности в карантинных условиях.
В частности, ее значительно упростят и направят рефинансирование кредитов существующих.
Шмыгаль добавил, что вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.
"Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина", - говорится в сообщении.
"С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны защитить малых предпринимателей сейчас. И кто, как не малые бизнесмены, удерживают нашу экономику", - заявил Зеленский.
По словам Шмыгаля, внедрение программ начнется сразу после их финализации. В Кабмине надеются, что первую поддержку можно будет начать предоставлять в ближайшее время.
- Напомним, ранее в Нацбанке сообщили, что Кабинет министров Украины совместно с НБУ и банковской системой дорабатывают государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" , чтобы расширить его действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты.
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