Правительство и НБУ работают над расширением программы "Доступные кредиты 5-7-9%"
9 апреля, 2020, 11:11
Кабинет министров Украины совместно с Национальным банком и банковской системой дорабатывают государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", чтобы расширить его действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в Facebook.
"Понятно, что в условиях карантина никто не бежит открывать стартап и брать на это кредит в банке. Поэтому сейчас правительство вместе с НБУ и банками дорабатывает эту программу, чтобы распространить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты.
Это позволит уменьшить долговую нагрузку на малый и средний бизнес, а также даст доступ к оборотным средствам. Условия программы финализируются", - говорится в сообщении.
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