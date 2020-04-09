Правительство и НБУ работают над расширением программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

9 апреля, 2020, 11:11

Кабинет министров Украины совместно с Национальным банком и банковской системой дорабатывают государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", чтобы расширить его действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"Понятно, что в условиях карантина никто не бежит открывать стартап и брать на это кредит в банке. Поэтому сейчас правительство вместе с НБУ и банками дорабатывает эту программу, чтобы распространить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты.

Это позволит уменьшить долговую нагрузку на малый и средний бизнес, а также даст доступ к оборотным средствам. Условия программы финализируются", - говорится в сообщении.