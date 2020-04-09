В Нидерландах от коронавируса выздоровела 107-летняя женщина
9 апреля, 2020, 18:02
107-летняя Корнелия Рас из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, который вылечился от коронавируса
Об этом сообщает Reuters.
Женщина проходила лечение в госпитале после того, как заразилась во время церковной службы в своем доме престарелых в середине марта. В понедельник ее выписали.
Представитель ВОЗ в комментарии изданию отметил, что до сих пор организации не известно о более пожилых пациентах, которым удалось выздороветь.
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Ранее сообщалось, что самым пожилым человеком, который вылечился, был 104-летний мужчина из Орегона.
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