 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Нидерландах от коронавируса выздоровела 107-летняя женщина

В Нидерландах от коронавируса выздоровела 107-летняя женщина


фото: reuters
107-летняя Корнелия Рас из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, который вылечился от коронавируса

Об этом сообщает Reuters.

Женщина проходила лечение в госпитале после того, как заразилась во время церковной службы в своем доме престарелых в середине марта. В понедельник ее выписали.

Представитель ВОЗ в комментарии изданию отметил, что до сих пор организации не известно о более пожилых пациентах, которым удалось выздороветь.

Читайте также: Американские ученые показали, как COVID-19 атакует легкие

Ранее сообщалось, что самым пожилым человеком, который вылечился, был 104-летний мужчина из Орегона.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать