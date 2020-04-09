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Espreso.tvСпортВ Беларуси остановили хоккейные соревнования среди детей

В Беларуси остановили хоккейные соревнования среди детей


фото: hockey.by
Федерация хоккея Беларуси приостановила все детские соревнования на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт ФХБ .

"С 8 апреля проведение Открытого первенства страны среди юниоров и юношей и Республиканских соревнований среди юношей приостановлено на неопределенный срок. При принятии решения ФХБ учитывала рекомендации Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, направленные на противодействие распространению коронавируса COVID -19 ", - говорится в сообщении Федерации хоккея Беларуси.

О сроках восстановления соревнований будет сообщено позже.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Беларуси сейчас насчитывается 1066 случаев заражения, 13 - с летальным исходом.

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