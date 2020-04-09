В Беларуси остановили хоккейные соревнования среди детей
9 апреля, 2020, 18:11
Федерация хоккея Беларуси приостановила все детские соревнования на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт ФХБ .
"С 8 апреля проведение Открытого первенства страны среди юниоров и юношей и Республиканских соревнований среди юношей приостановлено на неопределенный срок. При принятии решения ФХБ учитывала рекомендации Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, направленные на противодействие распространению коронавируса COVID -19 ", - говорится в сообщении Федерации хоккея Беларуси.
О сроках восстановления соревнований будет сообщено позже.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Беларуси сейчас насчитывается 1066 случаев заражения, 13 - с летальным исходом.
- 26 марта стало известно, что УЕФА требует от Беларуси остановить чемпионат страны по футболу из-за пандемии коронавируса.
Читайте также
-
-
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-