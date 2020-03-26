УЕФА требует приостановить чемпионат Беларуси в связи с коронавирусом
Об этом рассказал тренер клуба "Рух" из Бреста Андрей Ферапонтов, сообщает Sport.kz
Чемпионат Беларуси является последним футбольным турниром в Европе, который не приостановили из-за коронавируса. Однако, по словам тренера, УЕФА требует от местной федерации приостановить турнир.
"Федерация футбола и министерство спорта сталкиваются с большим давлением со стороны УЕФА, федераций футбола других стран, общественным мнением. Медики тоже бьют тревогу. Второй тур чемпионата состоится 27-29 марта, это нам объявили после совещания в министерстве спорта. Как будет развиваться ситуация дальше, посмотрим ", - сказал Ферапонтов.
- Напомним, 18 марта украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди был признан самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси по версии Transfermarkt.
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