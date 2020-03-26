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Espreso.tvСпортУЕФА требует приостановить чемпионат Беларуси в связи с коронавирусом

УЕФА требует приостановить чемпионат Беларуси в связи с коронавирусом


фото: dynamo-brest.by
УЕФА требует от Беларуси остановить чемпионат страны по футболу из-за пандемии коронавируса

Об этом рассказал тренер клуба "Рух" из Бреста Андрей Ферапонтов, сообщает Sport.kz 

Чемпионат Беларуси является последним футбольным турниром в Европе, который не приостановили из-за коронавируса. Однако, по словам тренера, УЕФА требует от местной федерации приостановить турнир.

"Федерация футбола и министерство спорта сталкиваются с большим давлением со стороны УЕФА, федераций футбола других стран, общественным мнением. Медики тоже бьют тревогу. Второй тур чемпионата состоится 27-29 марта, это нам объявили после совещания в министерстве спорта. Как будет развиваться ситуация дальше, посмотрим ", - сказал Ферапонтов.

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