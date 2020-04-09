Украинским футбольным арбитрам хотят увеличить зарплату
9 апреля, 2020, 15:15
Глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче заявил, что хочет увеличить зарплату украинским судьям
Об этом сообщает footballua.tv.
Лучи считает, что инициативу должна проявить премьер-лига
"В вопросе гонораров арбитрам инициативу должна проявить премьер-лига. Я надеюсь на выборы нового президента УПЛ, которые должны состояться в ближайшее время. Будет возможность поговорить с менеджерами клубов и убедить их, что оплата работы рефери должна быть увеличена", - отметил Луче .
Во второй лиге Украины футбольному рефери платят до 2 тыс. грн, в первой - 3750 грн, в Премьер-лиге Украины до 12 тыс. грн за один матч.
Инициатива Луче появилась на фоне финансового кризиса и сокращения зарплат в мировом футболе.
- В ноябре 2019-го года украинка Екатерина Монзуль заняла шестое место в рейтинге лучших футбольных судей мира.
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