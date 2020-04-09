Украинским футбольным арбитрам хотят увеличить зарплату

9 апреля, 2020, 15:15

Глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче заявил, что хочет увеличить зарплату украинским судьям

Об этом сообщает footballua.tv.

Лучи считает, что инициативу должна проявить премьер-лига

"В вопросе гонораров арбитрам инициативу должна проявить премьер-лига. Я надеюсь на выборы нового президента УПЛ, которые должны состояться в ближайшее время. Будет возможность поговорить с менеджерами клубов и убедить их, что оплата работы рефери должна быть увеличена", - отметил Луче .

Во второй лиге Украины футбольному рефери платят до 2 тыс. грн, в первой - 3750 грн, в Премьер-лиге Украины до 12 тыс. грн за один матч.

Инициатива Луче появилась на фоне финансового кризиса и сокращения зарплат в мировом футболе.