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Espreso.tvСпортУкраинским футбольным арбитрам хотят увеличить зарплату

Украинским футбольным арбитрам хотят увеличить зарплату


фото: uaf.ua
Глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче заявил, что хочет увеличить зарплату украинским судьям

Об этом сообщает footballua.tv.

Лучи считает, что инициативу должна проявить премьер-лига

"В вопросе гонораров арбитрам инициативу должна проявить премьер-лига. Я надеюсь на выборы нового президента УПЛ, которые должны состояться в ближайшее время. Будет возможность поговорить с менеджерами клубов и убедить их, что оплата работы рефери должна быть увеличена", - отметил Луче .

Во второй лиге Украины футбольному рефери платят до 2 тыс. грн, в первой - 3750 грн, в Премьер-лиге Украины до 12 тыс. грн за один матч.

Инициатива Луче появилась на фоне финансового кризиса и сокращения зарплат в мировом футболе.

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