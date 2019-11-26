Украинка вошла в топ-10 лучших футбольных рефери мира
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) провела опрос среди 90 экспертов и журналистов по определению лучшего арбитра 2019 среди женщин.
Уверенную победу в опросе получила француженка Стефани Фороппарт. Украинка Екатерина Монзуль заняла шестое место.
В этом году Монзуль судила матчи женского чемпионата мира. В качестве главного арбитра украинка выступила в двух матчах группового этапа турнира: Германия - Испания (1: 0), Камерун - Новая Зеландия (2: 1), а также в четвертьфинальной встречи Франция - США (1: 2)
В сезоне 2019/2020 в сентябре украинка уже отработала на игре 1/16 финала женской Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанской "Барселоной" (0: 2).
- 1 ноября в матче молодежного чемпионата Украины по футболу, впервые в национальном турнире назначили пенальти с помощью системы видеоповторов .
- 26 августа руководство FIFA планирует отказаться от боковых арбитров и заменить их на роботов.
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
-
22 ноября, 2019 Украина и "русский мир". 5 книг, которые все разъясняют
Читайте также
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом