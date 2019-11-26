Украинка вошла в топ-10 лучших футбольных рефери мира

26 ноября, 2019, 11:46

Украинка Екатерина Монзуль заняла шестое место в рейтинге лучших футбольных судей мира

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) провела опрос среди 90 экспертов и журналистов по определению лучшего арбитра 2019 среди женщин.

Уверенную победу в опросе получила француженка Стефани Фороппарт. Украинка Екатерина Монзуль заняла шестое место.

В этом году Монзуль судила матчи женского чемпионата мира. В качестве главного арбитра украинка выступила в двух матчах группового этапа турнира: Германия - Испания (1: 0), Камерун - Новая Зеландия (2: 1), а также в четвертьфинальной встречи Франция - США (1: 2)

В сезоне 2019/2020 в сентябре украинка уже отработала на игре 1/16 финала женской Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанской "Барселоной" (0: 2).