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Espreso.tvОбществоУкраина вводит 65% пошлины на большую часть угля из России

Украина вводит 65% пошлины на большую часть угля из России


фото: ap
Кабинет Министров Украины с 15 апреля вводит 65% пошлины на импорт угля из РФ за исключением некоторых марок

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

Известно, что не будет внедряться пошлины для: антрацитового угля, битуминозных и коксующихся для металлургической промышленности, угля марки Писне для производителей электро- и теплоэнергии.

  • Напомним, на заседании 8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла постановление о действиях участников рынка электроэнергии в период карантина, которым, в частности, полностью запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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