Украина вводит 65% пошлины на большую часть угля из России

9 апреля, 2020, 15:50

Кабинет Министров Украины с 15 апреля вводит 65% пошлины на импорт угля из РФ за исключением некоторых марок

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

Известно, что не будет внедряться пошлины для: антрацитового угля, битуминозных и коксующихся для металлургической промышленности, угля марки Писне для производителей электро- и теплоэнергии.

Напомним, на заседании 8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла постановление о действиях участников рынка электроэнергии в период карантина, которым, в частности, полностью запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.