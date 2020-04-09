Украина вводит 65% пошлины на большую часть угля из России
9 апреля, 2020, 15:50
Кабинет Министров Украины с 15 апреля вводит 65% пошлины на импорт угля из РФ за исключением некоторых марок
Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.
Известно, что не будет внедряться пошлины для: антрацитового угля, битуминозных и коксующихся для металлургической промышленности, угля марки Писне для производителей электро- и теплоэнергии.
- Напомним, на заседании 8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла постановление о действиях участников рынка электроэнергии в период карантина, которым, в частности, полностью запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
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