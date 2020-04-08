НКРЭКУ запретила импортировать электроэнергию из РФ на время карантина
8 апреля, 2020, 19:24
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила импортировать электроэнергию из России и Беларуси, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.
Об этом говорится в решении комиссии.
Комиссия решила
- отменить все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества;
- возместить средства, уплаченные за пропускную способность, по этим аукционам;
- уменьшать в полном объеме пропускную способность межгосударственного пересечения в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества;
- ограничить доступную пропускную способность до 0 МВт.
Эти решения введены на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены.
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