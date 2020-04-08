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Espreso.tvОбществоНКРЭКУ запретила импортировать электроэнергию из РФ на время карантина

НКРЭКУ запретила импортировать электроэнергию из РФ на время карантина

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила импортировать электроэнергию из России и Беларуси, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Об этом говорится в решении комиссии.

Комиссия решила

  • отменить все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества;
  • возместить средства, уплаченные за пропускную способность, по этим аукционам;
  • уменьшать в полном объеме пропускную способность межгосударственного пересечения в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества;
  • ограничить доступную пропускную способность до 0 МВт.

Эти решения введены на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены.

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