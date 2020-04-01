Коронавирус приведет к крупнейшему экономическому кризису со времен Второй мировой, - генсек ООН
Об этом во время своего доклада заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ВВС .
По его словам, коронавирус является угрозой для всего человечества, а также будет иметь экономические последствия, которые спровоцируют рецессию.
"Это дает основания полагать, что это действительно самый трудный кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны", - сказал генсек ООН.
По оценкам ООН, в результате вспышки коронавируса во всем мире может быть потеряно до 25 млн рабочих мест. Антониу Гутерриш также прогнозирует, что уровень глобальных инвестиций снизится до 40%.
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"Covid-19 - это большое испытание, с которым мы столкнулись с момента создания ООН", - отметил чиновник.
По последним данным, в мире зафиксировано 874 081 случай заражения коронавируса. Из них 43291 человек умер и 185 194 успешно вылечились.
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