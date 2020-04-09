У больного COVID-19 экспресс-тест трижды показывал отрицательный результат
Об этом сообщил директор Нежинской центральной районной больницы Александр Костырко, сообщает "UA: Чернигов".
Костырко заявил, что житель Носовки заболел 25 марта, а в Нежин был госпитализирован 3 апреля.
"Провели тестирование. Тестирование отрицательное. Нам сообщили, что дважды делали тестирование в Носовке. Также эти тесты были отрицательные. Он лечился, я так понял, в центре первичной медико-санитарной помощи в Носовке. Есть двустороннее воспаление. Назначено ему патогенетическое лечение. В принципе, ему не хуже. Без кислородной поддержки. Общее состояние - средней тяжести ", - отметил врач.
Лабораторное подтверждение на COVID-19 у мужчины пришло 8 апреля.
Напомним, Грузия и Испания отказались от китайских тестов на коронавирус из-за их низкого качества
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