У больного COVID-19 экспресс-тест трижды показывал отрицательный результат

9 апреля, 2020, 18:08

На Черниговщине мужчине трижды проводили тестирование: дважды в райцентре Носовка и один раз в Нежине. Все три дали негативную реакцию, однако ПЦР-тест подтвердил диагноз COVID-19

Об этом сообщил директор Нежинской центральной районной больницы Александр Костырко, сообщает "UA: Чернигов".

Костырко заявил, что житель Носовки заболел 25 марта, а в Нежин был госпитализирован 3 апреля.

"Провели тестирование. Тестирование отрицательное. Нам сообщили, что дважды делали тестирование в Носовке. Также эти тесты были отрицательные. Он лечился, я так понял, в центре первичной медико-санитарной помощи в Носовке. Есть двустороннее воспаление. Назначено ему патогенетическое лечение. В принципе, ему не хуже. Без кислородной поддержки. Общее состояние - средней тяжести ", - отметил врач.

Лабораторное подтверждение на COVID-19 у мужчины пришло 8 апреля.

Напомним, Грузия и Испания отказались от китайских тестов на коронавирус из-за их низкого качества

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