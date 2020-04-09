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Espreso.tvМирТрамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса

Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео указали на ошибки, которые сделала Всемирная организация здравоохранения во время пандемии коронавирусной инфекции

Об этом они заявили во время брифинга в Белом доме.

"ВОЗ не смогла сделать то, чего от нее все ожидали", - сказал Помпео.

При этом он заявил, что согласен с позицией Трампа, который предложил подумать, в каком объеме в дальнейшем следует финансировать эту организацию. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что сейчас - не время для того, чтобы думать о смене руководителя ВОЗ.

В свою очередь, Трамп сообщил на этой же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ $452 млн, тогда как Китай - только $42 млн.

Трамп также повторил, что будет думать о дальнейшем финансировании ВОЗ.

"Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно делать... в ВОЗ сделали много ошибок", - заявил президент США, добавив, что организация поздно предупредила об опасности COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может прекратить финансирование ВОЗ за "прокитайскую позицию".

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