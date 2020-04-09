Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса
Об этом они заявили во время брифинга в Белом доме.
"ВОЗ не смогла сделать то, чего от нее все ожидали", - сказал Помпео.
При этом он заявил, что согласен с позицией Трампа, который предложил подумать, в каком объеме в дальнейшем следует финансировать эту организацию. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что сейчас - не время для того, чтобы думать о смене руководителя ВОЗ.
В свою очередь, Трамп сообщил на этой же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ $452 млн, тогда как Китай - только $42 млн.
Трамп также повторил, что будет думать о дальнейшем финансировании ВОЗ.
"Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно делать... в ВОЗ сделали много ошибок", - заявил президент США, добавив, что организация поздно предупредила об опасности COVID-19.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может прекратить финансирование ВОЗ за "прокитайскую позицию".
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