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Espreso.tvОбществоТрамп раскритиковал ВОЗ за "большое внимание" к Китаю во время эпидемии коронавируса

Трамп раскритиковал ВОЗ за "большое внимание" к Китаю во время эпидемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения во время распространения коронавируса была и все еще остается "очень сосредоточенной на Китае"

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

Он отметил, что при этом ВОЗ "в значительной мере финансируется США". Трамп отметил, что этот вопрос надо рассмотреть.

"К счастью, я отклонил их советы, чтобы наши границы были открытыми для Китая в начале. Почему они дали нам такую несправедливую рекомендацию?", - написал Трамп.

 

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