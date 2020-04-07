Трамп раскритиковал ВОЗ за "большое внимание" к Китаю во время эпидемии коронавируса

7 апреля, 2020, 21:38

Всемирная организация здравоохранения во время распространения коронавируса была и все еще остается "очень сосредоточенной на Китае"

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

Он отметил, что при этом ВОЗ "в значительной мере финансируется США". Трамп отметил, что этот вопрос надо рассмотреть.

"К счастью, я отклонил их советы, чтобы наши границы были открытыми для Китая в начале. Почему они дали нам такую несправедливую рекомендацию?", - написал Трамп.