Трамп раскритиковал ВОЗ за "большое внимание" к Китаю во время эпидемии коронавируса
7 апреля, 2020, 21:38
Всемирная организация здравоохранения во время распространения коронавируса была и все еще остается "очень сосредоточенной на Китае"
Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.
Он отметил, что при этом ВОЗ "в значительной мере финансируется США". Трамп отметил, что этот вопрос надо рассмотреть.
"К счастью, я отклонил их советы, чтобы наши границы были открытыми для Китая в начале. Почему они дали нам такую несправедливую рекомендацию?", - написал Трамп.
The WHO really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020
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