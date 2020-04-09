Суточная смертность от коронавируса в Испании несколько снизилась
Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные министерство здравоохранения страны.
"Количество умерших в четверг от коронавируса в Испании составляет 683 человека", - говорится в сообщении.
Общее количество умерших от COVID-19 в Испании составляет 15 238 с начала вспышки болезни. По данным Минздрава, в настоящее время зарегистрировано 152 446 случаев заболевания. 52165 человек выздоровели.
За минувшие сутки количество умерших от коронавируса составляло 757 человек.
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Как сообщалось, по состоянию на утро 9 апреля, по данным Worldmeters, в мире коронавирусом заболели более 1,5 млн человек. Из них 330 589 выздоровели, а 88 502 - умерли.
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