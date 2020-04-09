Стало известно, когда может восстановиться Формула-1

9 апреля, 2020, 16:52

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что сезон не надо отменять, потому что есть все условия для его проведения

Об этом сообщает Sky sports .

"Если мы начнем в начале июля, то сможем провести 19 гонок. На наш взгляд, лучше всего было бы начать сезон в Европе. Возможно, это будет гонка без зрителей. Мы можем организовать чартеры для команд и убедиться, что все протестированы и опасности нет. Гран-при без зрителей - это не очень здорово, но все же лучше, чем полное отсутствие гонок. За гонками будут наблюдать миллионы болельщиков из дома. Минимальное количество этапов для чемпионата - восемь, и их можно набрать, даже если мы стартуем в октябре. Но всегда есть возможность переноса гонок на следующий год ", - заявил Браун.

Первой гонкой нового сезона Формулы-1 должен стать Гран-при Франции, который состоится 28 июня. Первые девять этапов 2020 года были отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса.