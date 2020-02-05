 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИз-за коронавируса отменили этап "Формулы-1" в Китае

Из-за коронавируса отменили этап "Формулы-1" в Китае


фото: twitter.com/HaasF1Team
Из-за вспышки коронавируса отменено этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" Гран-при Китая

Об этом сообщила Федерация спорта Шанхая в twitter.

Она выпустила официальное заявление, в котором говорится об отмене всех крупных спортивных соревнований на территории региона, пока не будет ликвидирована вспышка коронавируса.

Таким образом, Гран-при Китая отменено. При этом в Международной федерации автоспорта пока не делали официальных заявлений по этой ситуации.

Гран-при Китая должен быть 17-19 апреля в Шанхае.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 февраля, 2020 среда

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

5 февраля, 2020 среда

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать