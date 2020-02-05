Из-за коронавируса отменили этап "Формулы-1" в Китае

5 февраля, 2020, 11:12

Из-за вспышки коронавируса отменено этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" Гран-при Китая

Об этом сообщила Федерация спорта Шанхая в twitter.

Она выпустила официальное заявление, в котором говорится об отмене всех крупных спортивных соревнований на территории региона, пока не будет ликвидирована вспышка коронавируса.

Таким образом, Гран-при Китая отменено. При этом в Международной федерации автоспорта пока не делали официальных заявлений по этой ситуации.

Гран-при Китая должен быть 17-19 апреля в Шанхае.

Official:

All sports event will be suspended in Shanghai until this coronavirus outbreak is finished ! So #ChineseGP will not happen this April! pic.twitter.com/8AmlK85IKG - QIAN Jun (@ ChinaF1Journo) February 5, 2020