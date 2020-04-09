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Espreso.tvОбществоСаудовская Аравия приостанавливает военную операцию в Йемене

Саудовская Аравия приостанавливает военную операцию в Йемене


фото: reuters
Коалиция во главе с Саудовской Аравией намерена объявить о прекращении военной операции в Йемене в ответ на призыв ООН о прекращении огня на фоне пандемии коронавируса

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Агентство сообщает, что в полночь саудовская коалиция объявит о перемирии, которое вступит в силу в четверг, 9 апреля, и будет действовать на всей территории Йемена.

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Отмечается, что решение о прекращении военной операции частично связано с мерами по противодействию распространению коронавируса. При этом в Йемене пока не зафиксировано ни одного случая заражения.

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