Саудовская Аравия приостанавливает военную операцию в Йемене

9 апреля, 2020, 16:39

Коалиция во главе с Саудовской Аравией намерена объявить о прекращении военной операции в Йемене в ответ на призыв ООН о прекращении огня на фоне пандемии коронавируса

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Агентство сообщает, что в полночь саудовская коалиция объявит о перемирии, которое вступит в силу в четверг, 9 апреля, и будет действовать на всей территории Йемена.

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Отмечается, что решение о прекращении военной операции частично связано с мерами по противодействию распространению коронавируса. При этом в Йемене пока не зафиксировано ни одного случая заражения.