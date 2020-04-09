Саудовская Аравия приостанавливает военную операцию в Йемене
9 апреля, 2020, 16:39
Коалиция во главе с Саудовской Аравией намерена объявить о прекращении военной операции в Йемене в ответ на призыв ООН о прекращении огня на фоне пандемии коронавируса
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.
Агентство сообщает, что в полночь саудовская коалиция объявит о перемирии, которое вступит в силу в четверг, 9 апреля, и будет действовать на всей территории Йемена.
Читайте также: Саудовская Аравия ввела круглосуточный комендантский час в ряде регионов
Отмечается, что решение о прекращении военной операции частично связано с мерами по противодействию распространению коронавируса. При этом в Йемене пока не зафиксировано ни одного случая заражения.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало