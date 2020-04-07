Саудовская Аравия ввела круглосуточный комендантский час в ряде регионов
Об этом сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на официальный источник в МВД страны.
"... Комендантский час будет действовать во всех частях городов Эр-Рияд, Табук, Даммам, Дахран и Эль-Хофуф, Джидда, Таиф, Эль-Катиф и Эль-Хубар в течение 24 часов в сутки с постоянной запретом на въезд и выезд из всех городов сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Как отмечается, жителям разрешается покидать свои дома исключительно для удовлетворения основных потребностей с 6:00 до 15:00 ежедневно, перемещения разрешены только внутри своего жилого района.
Министерство внутренних дел страны призвало всех граждан и жителей пользоваться услугами экспресс-доставки.
Как сообщалось, ранее ограничения касались только Мекки и Медины, а также некоторых населенных пунктов, которые были изолированы после обнаружения там случаев коронавируса.
По данным сайта Worldometer, по состоянию на 7 апреля в Саудовской Аравии зафиксировано 2752 больных COVID-19 и 38 смертей. Выздоровел 551 человек.
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