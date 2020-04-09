Правительство рассматривает возможность введения комендантского часа в трех областях

9 апреля, 2020, 18:47

На совещании с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсуждалась возможность введения комендантского часа во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

Марцинкив заявил, что в ходе совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем были проинформированы о продлении карантина до начала мая.

"Когда это начало, какое это число, не было уточнено. Также были проинформированы, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни", - добавил мэр.

Он пояснил, что меры направлены на то, чтобы разорвать цепь заражения. Рассматривается также возможность комендантского часа.

"Так сказали на этом совещании, но другие детали будем знать очевидно завтра (10 апреля - Ред.), на другом совещании с президентом Украины", - уточнил Марцинкив.

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