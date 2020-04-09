Нардеп Черный, который подал 1,7 тыс. поправок в закон о банках, предлагал сократить его название до "Антиколомойский"

9 апреля, 2020, 15:05

Народный депутат от фракции "Слуга народа", который подал 1781 правку в закон о банках, в одной из них предлагает переименовать закон на "Антиколомойский"

Об этом сообщил первый заместитель профильного комитета ВР, который рассматривал поправки к законопроекту, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"Вот видно, что правки готовились в том числе на первое апреля.

Пока самая классная правка: заменить длинное название на простое - Закон Украины "Антиколомойский". Лично буду голосовать за эту правку "За", - отметил депутат.

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Он проанализировал правки нардепов, которые подали их в количестве более тысячи: Полякова; Бондаря; Демченко; Черного и Дунди.

Также он выложил правки этих депутатов в открытый доступ по ссылке .

Железняк заметил: "Случайно обратил внимание на то, насколько похожее оформление поправок не только у разных коллег, даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок."

По его словам, оформление (оно не регламентируется), шрифты и структура изложения поправок этих депутатов идентичные.

Та самая правка нардепа Черного: