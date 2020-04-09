Нардеп Черный, который подал 1,7 тыс. поправок в закон о банках, предлагал сократить его название до "Антиколомойский"
Об этом сообщил первый заместитель профильного комитета ВР, который рассматривал поправки к законопроекту, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.
"Вот видно, что правки готовились в том числе на первое апреля.
Пока самая классная правка: заменить длинное название на простое - Закон Украины "Антиколомойский". Лично буду голосовать за эту правку "За", - отметил депутат.
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Он проанализировал правки нардепов, которые подали их в количестве более тысячи: Полякова; Бондаря; Демченко; Черного и Дунди.
Также он выложил правки этих депутатов в открытый доступ по ссылке .
Железняк заметил: "Случайно обратил внимание на то, насколько похожее оформление поправок не только у разных коллег, даже из разных фракций, которые подали наибольшее количество правок."
По его словам, оформление (оно не регламентируется), шрифты и структура изложения поправок этих депутатов идентичные.
Та самая правка нардепа Черного:
- Напомним, олигарх Игорь Коломойский отрицает причастность к количеству поданных поправок к законопроекту, который фактически направлен на то, чтобы не допустить возвращения "ПриватБанка".
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