Месси назвал топ-15 своих "наследников" в мировом футболе
1 апреля, 2020, 16:16
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси назвал 15 лучших молодых футболистов мира
Об этом сообщает Sport Bild .
В списке 32-летнего аргентинца оказалось двое его одноклубников - Усман Дембеле и Фрэнки Де Йонг. В то же время, туда попали и два футболиста принципиального соперника "Барсы" - "Реал" - Лука Йович и Эдер Милитао.
Топ-15 лучших молодых футболистов Европы по версии Месси:
Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд)
Кай Хавертц ( "Байер")
Йозуа Киммо ( "Бавария")
Бенжамен Павар ( "Бавария")
Трент Александер-Арнолд ( "Ливерпуль")
Кристиан Пулишич ( "Челси")
Мейсон Маунт ( "Челси")
Фил Фоден ( "Манчестер Сити")
Лука Йович ( "Реал")
Эдер Милитао ( "Реал")
Усман Дембеле ( "Барселона")
Фрэнки де Йонг ( "Барселона")
Уссем Ауар ( "Лион")
Жоау Феликс ( "Атлетико")
Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Напомним, 31 марта знаменитый итальянец Карло Анчелотти включил украинца Андрея Шевченко в сборную лучших футболистов, которых он тренировал.
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
Читайте также
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов