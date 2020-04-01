Месси назвал топ-15 своих "наследников" в мировом футболе

1 апреля, 2020, 16:16

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси назвал 15 лучших молодых футболистов мира

Об этом сообщает Sport Bild .

В списке 32-летнего аргентинца оказалось двое его одноклубников - Усман Дембеле и Фрэнки Де Йонг. В то же время, туда попали и два футболиста принципиального соперника "Барсы" - "Реал" - Лука Йович и Эдер Милитао.

Топ-15 лучших молодых футболистов Европы по версии Месси:

Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд)

Кай Хавертц ( "Байер")

Йозуа Киммо ( "Бавария")

Бенжамен Павар ( "Бавария")

Трент Александер-Арнолд ( "Ливерпуль")

Кристиан Пулишич ( "Челси")

Мейсон Маунт ( "Челси")

Фил Фоден ( "Манчестер Сити")

Лука Йович ( "Реал")

Эдер Милитао ( "Реал")

Усман Дембеле ( "Барселона")

Фрэнки де Йонг ( "Барселона")

Уссем Ауар ( "Лион")

Жоау Феликс ( "Атлетико")

Килиан Мбаппе (ПСЖ)