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Espreso.tvСпорт"Барселона" и "Реал" могут переехать на Канарские острова

"Барселона" и "Реал" могут переехать на Канарские острова


фото: Getty Images
Сезон 2019/20 испанской Ла Лиги могут доиграть на Канарских островах, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, остаток сезона могут провести на Канарских островах. Местные отели готовы принять команды. С учетом безопасности архипелаг выгодно расположен географически, в плане изоляции от внешнего мира.

Чемпионат Испании было остановлено 23 марта. В Ла Лиге сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.

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