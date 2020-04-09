"Барселона" и "Реал" могут переехать на Канарские острова

9 апреля, 2020, 14:54

Сезон 2019/20 испанской Ла Лиги могут доиграть на Канарских островах, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, остаток сезона могут провести на Канарских островах. Местные отели готовы принять команды. С учетом безопасности архипелаг выгодно расположен географически, в плане изоляции от внешнего мира.

Чемпионат Испании было остановлено 23 марта. В Ла Лиге сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.

31 марта сообщалось, если чемпионат Испании с футбола не будет восстановлен до 27 июня, турнир будет отменено.