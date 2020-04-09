В базе Нацполиции более 50 тыс. человек, которые должны были самоизолироваться, - Клименко

9 апреля, 2020, 20:01

Полиция контролирует места пребывания украинцев на самоизоляции

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью агентству Интерфакс-Украина .

Клименко рассказал, что полиция охраняет 74 заведения - и больницы, и места обсервации.

По его словам, проблемы, которые сначала были с обсервацией людей, вызваны ненадлежащей организацией.

"Тогда постановление Кабмина было только принято, людям не успели ничего объяснить, полиция объясняла уже по ходу", - сказал Клименко.

Он отметил, что всех бежавших из мест обсервации - вернули.

"Сейчас принимаются решения о принудительной обсервации всех граждан, которые заезжают на территорию Украины", - сказал глава Нацполиции.

Он сообщил, что в целом определено более 250 мест обсервации.

"Сейчас определяются места принудительной обсервации для граждан, возвращающихся из-за границы", - сказал Клименко.

При этом он обратил внимание, что полицейские по телефону общаются с украинцами на самоизоляции, объясняя необходимость таких мер.

"Сейчас гораздо легче (убедить в необходимости самоизоляции - ред.), уже есть понимание ситуации и во всем мире, и в Украине. Большинство граждан понимает, что эта беда уже на нашей территории", - подытожил Клименко.