В базе Нацполиции более 50 тыс. человек, которые должны были самоизолироваться, - Клименко
Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью агентству Интерфакс-Украина .
Клименко рассказал, что полиция охраняет 74 заведения - и больницы, и места обсервации.
По его словам, проблемы, которые сначала были с обсервацией людей, вызваны ненадлежащей организацией.
"Тогда постановление Кабмина было только принято, людям не успели ничего объяснить, полиция объясняла уже по ходу", - сказал Клименко.
Он отметил, что всех бежавших из мест обсервации - вернули.
"Сейчас принимаются решения о принудительной обсервации всех граждан, которые заезжают на территорию Украины", - сказал глава Нацполиции.
Он сообщил, что в целом определено более 250 мест обсервации.
"Сейчас определяются места принудительной обсервации для граждан, возвращающихся из-за границы", - сказал Клименко.
При этом он обратил внимание, что полицейские по телефону общаются с украинцами на самоизоляции, объясняя необходимость таких мер.
"Сейчас гораздо легче (убедить в необходимости самоизоляции - ред.), уже есть понимание ситуации и во всем мире, и в Украине. Большинство граждан понимает, что эта беда уже на нашей территории", - подытожил Клименко.
- Кабинет министров Украины обнародовал ответы на наиболее распространенные вопросы о новых ограничительных мерах, которые начали действовать 6 апреля.
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