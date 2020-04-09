Обыск на полмиллиона: СБУ разоблачила в Хмельницком командиров ГСЧС, которые торговали наркотиками
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
По версии следствия, двое командиров отделений ГУ ГСЧС вместе с бывшим коллегой наладили масштабный сбыт запрещенных веществ.
Для этого они арендовали офисное помещение, где фасовали и хранили подготовленные к продаже наркотики и психотропы.
Оптовые партии "товара" отправляли заказчикам через почту по всей стране, а также сбывали местным дилерам и наркозависимым.
По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники реализовывали до 10 килограммов наркотических веществ.
Обоих командиров отделений правоохранители задержали при подготовке очередного заказа, а их сообщника - дома
Ранее оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта дельцами каннабиса и амфетамина.
Во время обысков была обнаружена партия наркотиков и психотропных веществ более чем 500 тыс. грн по ценам черного рынка.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.
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