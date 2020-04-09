 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбыск на полмиллиона: СБУ разоблачила в Хмельницком командиров ГСЧС, которые торговали наркотиками

Обыск на полмиллиона: СБУ разоблачила в Хмельницком командиров ГСЧС, которые торговали наркотиками

Служба безопасности разоблачила наркогруппировку, организованную должностными лицами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По версии следствия, двое командиров отделений ГУ ГСЧС вместе с бывшим коллегой наладили масштабный сбыт запрещенных веществ.

Для этого они арендовали офисное помещение, где фасовали и хранили подготовленные к продаже наркотики и психотропы.

Оптовые партии "товара" отправляли заказчикам через почту по всей стране, а также сбывали местным дилерам и наркозависимым.

По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники реализовывали до 10 килограммов наркотических веществ.

Обоих командиров отделений правоохранители задержали при подготовке очередного заказа, а их сообщника - дома

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта дельцами каннабиса и амфетамина.

Во время обысков была обнаружена партия наркотиков и психотропных веществ более чем 500 тыс. грн по ценам черного рынка.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать