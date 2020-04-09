Никаких ограничений въезда в областной центр не существует, - Днепропетровская ОГА

9 апреля, 2020, 19:06

Ограничение въезда в Днепр, которое планировали ввести с 8 апреля для предотвращения распространения коронавируса, не ввели

Об этом в видеообращении заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

Глава ОГА отметил, что въезд в Днепр и выезд из него открыты. Никаких ограничений по состоянию на 9 апреля не было введено.

"Пока никаких ограничений въезда в областной центр не существует. Потому что не было соответствующего решения областной комиссии ТЭБ и ЧС. Транзитные машины, машины из других областей могут спокойно въезжать в город и выезжать из него. Блокпосты, которые есть вокруг Днепра, действуют в штатном режиме ", - заявил Бондаренко.

Бондаренко также отметил, что ограничения на въезд в город будут действовать только по необходимости.

"Мы договорились с главой горсовета Днепра Борисом Филатовым, что при необходимости будем обсуждать необходимость ограничить движение к Днепру, выносить этот вопрос на областную комиссию ТЭБ и ЧС и принимать решение", - сообщил Бондаренко.

Напомним, 7 апреля специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня приняла решение о запрете на въезд в Днепр транзитного транспорта и транспорта, что прибывает из других регионов Украины, чтобы предотвратить быстрое распространение COVID-19. Решение должно было вступить в силу с 8 апреля.

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