С 8 апреля в Днепре ограничат въезд в город для предотвращения распространения коронавируса

7 апреля, 2020, 18:06

Специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня приняла решение о запрете на въезд в Днепр транзитного транспорта и транспорта, который прибывает из других регионов Украины, чтобы предотвратить быстрое распространение COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

"С 8 апреля в Днепра запрещен въезд транспорта из других регионов Украины. Исключение только для тех транспортных средств, которые привлекаются к мероприятиям по жизнеобеспечению населения города, например, доставка продовольственных товаров. Ограничения вступают в силу 8 апреля и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что въезд автомобилей будут контролировать патрульная полиция, Национальная гвардия и работники ГСЧС. Они будут проверять все транспортные средства, измерять температуру у тех, кто въезжает в город. Людей с повышенной температурой будут госпитализировать.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала страны не ослаблять карантинные меры, введенные из-за распространения коронавируса, слишком рано.

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