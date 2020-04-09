На Кировоградщине от коронавируса скончались еще два человека

9 апреля, 2020, 13:31

В Кировоградской области от коронавируса умерли еще два человека, общее число смертей в регионе достигло четырех

Об этом в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

По его словам, в области подтверждено 82 случая заболевания COVID-19 из которых 4 летальных.

"Умер 72-летний мужчина, который длительное время находился в Центральной городской больнице Кропивницкого с болезнью сердца и был инфицирован коронавирусом.

Также в частной клинике от полиорганной недостаточности умерла 54-летняя женщина. Посмертные результаты ПЦР-тестирование подтвердили ее инфицирования COVID-19 ", - сообщил Балонь.

При этом 50 человек находятся на госпитализации, среди них в тяжелом состоянии - 7 человек, среди больных - 28 медиков и 1 работница аптеки.

Напомним, в Кировоградской области подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавируса среди работников медицинских учреждений. Всего в области 76 больных коронавирусом.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine