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Espreso.tvОбществоНа Кировоградщине от коронавируса скончались еще два человека

На Кировоградщине от коронавируса скончались еще два человека


фото: reuters
В Кировоградской области от коронавируса умерли еще два человека, общее число смертей в регионе достигло четырех

Об этом в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

По его словам, в области подтверждено 82 случая заболевания COVID-19 из которых 4 летальных.

"Умер 72-летний мужчина, который длительное время находился в Центральной городской больнице Кропивницкого с болезнью сердца и был инфицирован коронавирусом.

Также в частной клинике от полиорганной недостаточности умерла 54-летняя женщина. Посмертные результаты ПЦР-тестирование подтвердили ее инфицирования COVID-19 ", - сообщил Балонь.

При этом 50 человек находятся на госпитализации, среди них в тяжелом состоянии - 7 человек, среди больных - 28 медиков и 1 работница аптеки.

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