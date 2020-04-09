На Кировоградщине от коронавируса скончались еще два человека
Об этом в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.
По его словам, в области подтверждено 82 случая заболевания COVID-19 из которых 4 летальных.
"Умер 72-летний мужчина, который длительное время находился в Центральной городской больнице Кропивницкого с болезнью сердца и был инфицирован коронавирусом.
Также в частной клинике от полиорганной недостаточности умерла 54-летняя женщина. Посмертные результаты ПЦР-тестирование подтвердили ее инфицирования COVID-19 ", - сообщил Балонь.
При этом 50 человек находятся на госпитализации, среди них в тяжелом состоянии - 7 человек, среди больных - 28 медиков и 1 работница аптеки.
- Напомним, в Кировоградской области подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавируса среди работников медицинских учреждений. Всего в области 76 больных коронавирусом.
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