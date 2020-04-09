На Кировоградщине коронавирус обнаружили у двух беременных и одного ребенка

9 апреля, 2020, 15:28

В Кировоградской области COVID-19 обнаружили у двух беременных женщин и одного ребенка. У всех легкая степень болезни

Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Балонь отметил, что в обоих беременных женщин и ребенка легкая форма заболевания. При этом ребенок находится на изоляции в областной больнице.

"Среди инфицированных в Кировоградской области есть 2 беременные 1 женщина из Кропивницкого и 1 женщина из Долинского района. Обе имеют легкое течение болезни и находятся дома на самоизоляции. В Кировоградской области пока COVID-19 инфицирован 1 ребенок. Речь идет о 11-летней девочке из Кропивницкого. Она имеет легкое течение болезни и находится на изоляции в областной больнице ", - отметил баллона.

Глава Кировоградской ОГА также добавил, что информация о якобы трех больных детях в Александрии не соответствует действительности, ведь ПЦР-диагностика не выявила у них заболевания коронавирусом.

Напомним, в Кировоградской области от коронавируса скончались еще два человека , общее число смертей в регионе достигло четырех.

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