На Буковине резко возросло количество подтвержденных заражений коронавирусом, - ОГА
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой облдерадминистрации.
"На Буковине сегодня, 9 апреля, официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 379 человек", - говорится в сообщении.
Накануне, 8 апреля, в медучреждениях Черновицкой области умерло трое пациентов, в двух из которых подтвердили коронавирус, еще у одного - проверяют подозрение.
"Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которые быстро прогрессировали", - отметили в ОГА.
С 13:00 субботы, 11 апреля, в 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый ограничительный режим, в связи с чем буковинцев просят оставаться дома.
- Напомним, 8 апреля в Украине умерли 5 человек , у которых подтвердили коронавирус.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало