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Espreso.tvОбществоНа Буковине резко возросло количество подтвержденных заражений коронавирусом, - ОГА

На Буковине резко возросло количество подтвержденных заражений коронавирусом, - ОГА

В четверг, 9 апреля, в Черновицкой области подтвердили 76 случаев заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой облдерадминистрации.

"На Буковине сегодня, 9 апреля, официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 379 человек", - говорится в сообщении.

Накануне, 8 апреля, в медучреждениях Черновицкой области умерло трое пациентов, в двух из которых подтвердили коронавирус, еще у одного - проверяют подозрение.

"Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которые быстро прогрессировали", - отметили в ОГА.

С 13:00 субботы, 11 апреля, в 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый ограничительный режим, в связи с чем буковинцев просят оставаться дома.

  • Напомним, 8 апреля в Украине умерли 5 человек , у которых подтвердили коронавирус.

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