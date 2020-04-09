За сутки от COVID-19 умерли пятеро, заболели восемь детей, - МОЗ

9 апреля, 2020, 11:31

За 8 апреля в Украине наибольшее количество случаев заболевания в Киеве, Черновицкой, Львовской и Кировоградской областях

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве отметили, что 82% от всех больных COVID-19 в Украине старше 30 лет.

Среди умерших от вируса за все время преобладают женщины - 54%. В министерстве отметили, что умершие имели сопутствующие болезни, в том числе тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Сейчас лабораторные исследования на COVID-19 проводят в 37 государственных лабораториях и в двух частных.

Количество подозрений не равно количеству исследований. Исследуют лиц, у которых установлено подозрение, контактных и для тех, кто выздоровел, для снятия диагноза.

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В течение суток было исследовано 2396 образцов. Всего с начала проведения тестирования исследовано 20 тыс. 608 образцов.

За сутки 7 апреля госпитализированы 91 человека. Пятеро умерли. Заразились 8 детей.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Киеве, Черновицкой, Львовской и Кировоградской областях.

В общем больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (300), Черновицкой области (302), Ивано-Франковской области (218) и Тернопольской области (169).

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