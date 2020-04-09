Мы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии, - МВФ

9 апреля, 2020, 16:25

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что экономические последствия кризиса, который вызвал коронавирус, будут иметь отрицательную динамику минимум до следующего года, что станет худшим потрясением для мира со времен Великой депрессии

Об этом во время всего видеообращение сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Уже понятно, что мировой экономический рост в 2020 году будет отрицательным, и это вы увидите в экономическом обзоре МВФ, который выйдет на следующей неделе. Фактически мы ожидаем сильных экономических потрясений с момента Великой депрессии", - сообщила Георгиева.

Георгиева отметила, что пока МВФ прогнозирует падение показателя ВВП на душу населения для 170 стран мира, хотя еще несколько месяцев назад прогнозировали рост этого показателя для 160 стран.

По ее словам, больше всего новый кризис ударил по странам, которые развиваются. По расчетам МВФ, из этих стран вывели около $ 100 млрд иностранных инвестиций - это в три раза больше, чем за аналогичный период во время экономического кризиса 2008-2009 годов.

Директор-распорядитель МВФ также подчеркнула, что вместе с этим, на противодействие экономическому кризису правительства стран мира направили уже около $ 8 трлн.

Отметим, Великая депрессия - это экономический кризис, который начался в США, а затем охватила большинство капиталистических стран мира в 1929 году и продолжался до конца 1930-х годов. По разным подсчетам, в настоящее время мировой ВВП сократился на 15%, объемы международной торговли упали вдвое, а безработным стал каждый четвертый американец (в некоторых странах безработица выросла до 33%).

Напомним, ранее директор-распорядитель Кристалина Георгиева заявивла, что Международный валютный фонд готов выделить $ 1 трлн на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb