Международные учения в Украине перенесли из-за коронавируса, - генштаб ВСУ

9 апреля, 2020, 17:24

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о принятом решении о переносе международных военных учений на территории страны с целью недопущения распространения COVID-19

Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Меры многонациональной коллективной подготовки на территории Украины при участии подразделений ВСУ, с введением ограничительных мер по недопущению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 - перенесены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также перенесены на неопределенный срок ротации национального персонала, которые выполняют задачи в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности.

"Перенесенные на неопределенный срок ротации национального персонала, которые выполняют задачи в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности. В то же время, меры подготовки для проведения ротаций национального контингента в Косово, Республика Сербия и 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго остаются без изменений. Вместе с тем, прорабатывается вопрос возвращения в Украину 8 военнослужащих и одного минно-поискового собаки ВС Украины, которые выполняют задачи в составе миссии НАТО "Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в среду, 9 апреля, в зоне проведения операции объединенных сил в Луганской области украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью осколочное ранение.

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