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Espreso.tvОбществоОккупанты убили бойца ООС во время боя на Луганщине, - штаб

Оккупанты убили бойца ООС во время боя на Луганщине, - штаб


фото: pressjfo.news
В среду, 9 апреля, в зоне проведения операции объединенных сил в Луганской области украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью осколочное ранение

Об этом в Facebook штаб ООС.

По данным штаба ООС, оккупационные силы применили против Объединенных сил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские подразделения открыли огонь, чтобы прекратить активность оккупантов.

"К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 9 апреля, боевики состоянию на 12:00, восемь раз обстреляли украинские позиции на линии боевого соприкосновения в районе Золотого, Павлополя, Старомихайловки и Луганского.

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