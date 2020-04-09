Оккупанты убили бойца ООС во время боя на Луганщине, - штаб
9 апреля, 2020, 16:46
В среду, 9 апреля, в зоне проведения операции объединенных сил в Луганской области украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью осколочное ранение
Об этом в Facebook штаб ООС.
По данным штаба ООС, оккупационные силы применили против Объединенных сил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские подразделения открыли огонь, чтобы прекратить активность оккупантов.
"К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
- Напомним, 9 апреля, боевики состоянию на 12:00, восемь раз обстреляли украинские позиции на линии боевого соприкосновения в районе Золотого, Павлополя, Старомихайловки и Луганского.
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