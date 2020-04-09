Количество зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

9 апреля, 2020, 14:14

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило более 10 тысяч, за сутки диагноз поставили 1459 людям

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Москве - 857, Московской области - 199, Санкт-Петербурге - 44, Брянской области - 40, в Коми - 31.

Всего в России зафиксировано 10 131 случай инфицирования.

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За сутки умерло 13 пациентов с коронавируса, за весь период по России умерло 76 человек.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.