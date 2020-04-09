Княжицкий: Обновленный проект бюджета значительно лучше, но его невозможно выполнить

9 апреля, 2020, 09:23

Карантин значительно затормозил экономику, а МВФ денег не даст из-за блокирования "Слугами народа" и их союзниками закона о регулировании банковской деятельности

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий написал на своей странице в Facebook.

"Посмотрел проект бюджета, предложенный правительством. Он значительно лучше, чем предыдущий. "Европейская Солидарность" смогла отстоять большую прозрачность расходов, увеличение финансирования культурных и образовательных учреждений. Очевидно другое: этот бюджет невозможно выполнить", - написал Княжицкий.

Он напомнил, что к стремительному экономическому падению "Слуги народа" довели Украину еще до пандемии. А карантин значительно затормозил экономику.

"МВФ денег не даст из-за блокирования "Слугами народа" и некоторыми их союзниками банковского закона. Где брать средства? В России? У них из-за падения цен на нефть ситуация плохая. Но последним аккордом перед падением империи велик соблазн у безумного императора прикупить себе Украину. Моя работа в Раде со "Слугами народа" свидетельствует о следующем. Власть действительно ничего не прогнозирует, не планирует стратегически, живет днем сегодняшним. Не потому, что не хочет. потому что не умеет. И здесь наибольшая опасность", - пояснил нардеп.

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