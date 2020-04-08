Разумков назвал новую дату внеочередного заседания Рады
8 апреля, 2020, 19:44
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля
Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.
"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", - сказал он в эфире из телеканалов.
Разумков отметил, что только сегодня появились окончательные изменения в госбюджет.
"После этого мы смогли его раздать нашим коллегам, народным депутатам, чтобы они могли ознакомиться, изучить документ, дать свои замечания", - сказал он.
По словам Разумкова, состоятся дополнительные встречи и с представителями фракций, и председателями комитетов, чтобы парламент принял качественный документ.
Он отметил, что на заседании могут быть рассмотрены и другие законопроекты.
- Для рассмотрения "антиколомойського" законопроекта может состояться отдельное внеочередное заседание Рады.
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