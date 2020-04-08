Разумков назвал новую дату внеочередного заседания Рады

8 апреля, 2020, 19:44

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", - сказал он в эфире из телеканалов.

Разумков отметил, что только сегодня появились окончательные изменения в госбюджет.

"После этого мы смогли его раздать нашим коллегам, народным депутатам, чтобы они могли ознакомиться, изучить документ, дать свои замечания", - сказал он.

По словам Разумкова, состоятся дополнительные встречи и с представителями фракций, и председателями комитетов, чтобы парламент принял качественный документ.

Он отметил, что на заседании могут быть рассмотрены и другие законопроекты.