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Espreso.tvОбществоРазумков назвал новую дату внеочередного заседания Рады

Разумков назвал новую дату внеочередного заседания Рады


фото: Слово і Діло
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", - сказал он в эфире из телеканалов.

Разумков отметил, что только сегодня появились окончательные изменения в госбюджет.

"После этого мы смогли его раздать нашим коллегам, народным депутатам, чтобы они могли ознакомиться, изучить документ, дать свои замечания", - сказал он.

По словам Разумкова, состоятся дополнительные встречи и с представителями фракций, и председателями комитетов, чтобы парламент принял качественный документ.

Он отметил, что на заседании могут быть рассмотрены и другие законопроекты.

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