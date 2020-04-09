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Espreso.tvОбществоГБР провело три следственных эксперимента по делам расстрелов Майдана

ГБР провело три следственных эксперимента по делам расстрелов Майдана

Следователи управления по "делам Майдана" Государственного бюро расследований провели эксперимент по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

8 апреля 2020 года состоялись 3 следственных эксперимента на улицах Институтской и Майдане Независимости.

Следователи уточняли обстоятельства совершения покушений на умышленные убийства и убийств протестующих.

Во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

  • В рамках расследования дел Майдана о подозрении сообщили руководителю следственного отдела одного из районных управлений Нацполиции в Киеве.
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