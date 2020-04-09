ГБР провело три следственных эксперимента по делам расстрелов Майдана

9 апреля, 2020, 15:46

Следователи управления по "делам Майдана" Государственного бюро расследований провели эксперимент по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

8 апреля 2020 года состоялись 3 следственных эксперимента на улицах Институтской и Майдане Независимости.

Следователи уточняли обстоятельства совершения покушений на умышленные убийства и убийств протестующих.

Во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие в период с 18 по 20 февраля 2014 года.