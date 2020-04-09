ГБР провело три следственных эксперимента по делам расстрелов Майдана
9 апреля, 2020, 15:46
Следователи управления по "делам Майдана" Государственного бюро расследований провели эксперимент по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
8 апреля 2020 года состоялись 3 следственных эксперимента на улицах Институтской и Майдане Независимости.
Следователи уточняли обстоятельства совершения покушений на умышленные убийства и убийств протестующих.
Во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие в период с 18 по 20 февраля 2014 года.
- В рамках расследования дел Майдана о подозрении сообщили руководителю следственного отдела одного из районных управлений Нацполиции в Киеве.
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