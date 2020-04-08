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Espreso.tvОбщество"Дела Майдана": подозрение объявили работнику Нацполиции

"Дела Майдана": подозрение объявили работнику Нацполиции


фото: goloc.ua
В рамках расследования дел Майдана о подозрении сообщили руководителю следственного отдела одного из районных управлений Нацполиции в Киеве

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что в качестве старшего следователя, в целях воспрепятствования акциям протеста, человек безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста.

При этом милиционер совершил служебный подлог. Впоследствии он подал в районный суд Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое суд незаконно удовлетворил.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

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