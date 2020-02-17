Шевченко получил новую "карточку" в FIFA 20
17 февраля, 2020, 16:37
Знаменитый украинский форвард Андрей Шевченко получил обновленную карту "кумира" в FIFA 20 с рейтингом 93
Об этом сообщает EA Sports.
87 легендарных футболистов, которые завершили карьеру, получили обновленные "карточки". Самый высокий рейтинг у легендарного бразильца Пеле - 99.
У славного украинского бомбардира Андрея Шевченко один из худших рейтингов на карточке среди легенд - 93.
Топ-5 "кумиров" FIFA 20:
1. Пеле (Бразилия) - 99 рейтинг
2. Диего Марадона (Аргентина) - 99
3. Роналдо (Бразилия) - 97
4. Зинедин Зидан (Франция) - 97
5. Иоганн Кройфф (Нидерланды) - 96
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