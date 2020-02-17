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Espreso.tvСпортШевченко получил новую "карточку" в FIFA 20

Шевченко получил новую "карточку" в FIFA 20


фото: youtube
Знаменитый украинский форвард Андрей Шевченко получил обновленную карту "кумира" в FIFA 20 с рейтингом 93

Об этом сообщает EA Sports.

87 легендарных футболистов, которые завершили карьеру, получили обновленные "карточки". Самый высокий рейтинг у легендарного бразильца Пеле - 99.

У славного украинского бомбардира Андрея Шевченко один из худших рейтингов на карточке среди легенд - 93.

Топ-5 "кумиров" FIFA 20:

1. Пеле (Бразилия) - 99 рейтинг

2. Диего Марадона (Аргентина) - 99

3. Роналдо (Бразилия) - 97

4. Зинедин Зидан (Франция) - 97

5. Иоганн Кройфф (Нидерланды) - 96

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