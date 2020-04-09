Есть риски, что карантин будет продолжаться до осени, - Киевская ОГА
Об этом во время брифинга заявил и.о. глава Киевской ОГА Василий Володин.
Володин отметил, что в Киевской области на выходные могут максимально ограничить передвижения людей.
"Напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени этого года ", - заявил Володин.
Володин также отметил, что по состоянию на 9 апреля в Киевской области подтверждено 133 случая заболевания коронавирусом.
- Напомним, мэр города Виталий Кличко заявил, что 26 из зарегистрированных 8 апреля случаев коронавируса обнаружено в Киево-Печерском монастыре .
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