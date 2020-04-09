В Киево-Печерской лавре 26 новых случаев заражения коронавирусом, - Кличко
Об этом столичный мэр Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"С случаев, зарегистрированных за минувшие сутки - 26 в Киево-Печерской лавре", - сообщил Кличко.
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"Сложно представить, каким может быть дальнейшее цепь распространения данной инфекции, вот почему я с волнением ожидаю нынешней Пасхи", - добавил он.
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Мэр отметил, что обсуждал с представителями конфессий проблему богослужений онлайн и посещение кладбищ в поминальные дни. Он призвал всех киевлян оставаться дома на праздники.
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