Епископ УПЦ МП заболел COVID-19
Об этом он сообщил в Facebook.
"Друзья, вот и меня коснулась мировая эпидемия. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", - отметил епископ.
Он добавил, что сейчас самочувствие в норме, температура утром была 36,7.
"В полной изоляции. Где заразился - не знаю. При таком количестве контактов, как у меня, это не удивительно ... Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не покидаю, но занимаюсь ими в удаленном режиме - по телефону, смс и т.д.", - добавил наместник монастыря.
Он также отметил, что службы в монастыре, который расположен в ботсаду Киева, проходят в свою очередь, но без прихожан, ведь ботсад закрыт на карантин.
- По словам мэра города Виталия Кличко, 26 из зарегистрированных 8 апреля случаев коронавируса обнаружено в Киево-Печерском монастыре .
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