Эпидемия в Испании достигла пика, - правительство
Об этом сообщает CNN.
По его словам, Испания в ближайшее время начнет постепенно смягчать карантинные меры, введенные для остановки распространения вируса.
"Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация", - заявил Санчес перед почти пустым испанским парламентом, поскольку большинство законодателей работают из дома.
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Санчес рассказал, что его правительство работает над планом возвращения Испании к нормальной жизни, при этом добавив, что "мы даже не можем знать, к какой нормальности мы возвращаемся".
Сейчас Испания является второй страной по количеству заражений коронавируса. По состоянию на 9 апреля, известно о более 148 тыс. случаев инфицирования и почти 15 тыс. смертельных случаев.
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