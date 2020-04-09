Екатерина Глазкова: "Надо поддержать украинских производителей, особенно малый и средний бизнес"

9 апреля, 2020, 11:36

Исполнительный директор Союза украинских предпринимателей рассказала о влиянии карантина на бизнес, рисках дефолта и важности кредита МВФ

Разговор состоялся в программе "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо ТВ. Ведущий - Андрей Яницкий, руководитель Центра журналистики Киевской школы экономики.

Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации во всей стране. Что это значит для бизнеса?

Этот режим уже действовал на территории нескольких областей, в частности Киевской и Черновицкой. Сейчас это распространено на всю Украину. Что это значит? Для чего это делается? Для того чтобы все службы, которые должны сосредоточиться на борьбе с пандемией, работали усиленно, централизованно управлялись. Главное - обеспечивать безопасность граждан. Речь идет о гигиенических средствах, об охране правопорядка, обо всем, что касается нашей с вами безопасности. Это важно, и не надо чрезвычайную ситуацию путать с чрезвычайным положением, которого у нас еще нет.

То есть для бизнеса особых изменений не произошло, но раньше звучали именно предложения о введении чрезвычайного положения. И тогда ваш Союз вместе с другими ассоциациями бизнеса выступал против. Почему?

Во время чрезвычайной ситуации действуют ограничения для бизнеса. Закрыты компании, связанные со скоплением большого количества людей. Торговые комплексы, рестораны, кинотеатры, СПА-центры, детские учебные заведения. Эти компании сейчас не могут работать. Но все остальные предприятия и производства работать могут. Большинство наших участников, которые смогли это сделать, перевели свои офисы на дистанционную работу. А производства, которые нельзя остановить, проводят дезинфицирующие мероприятия, выполняют все приказы Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения. То есть определенные ограничения для бизнеса сейчас есть. Некоторые ограничения уже были ослаблены. Например, разрешили работать ветеринарным клиникам и ветеринарным магазинам. Союз украинских предпринимателей тоже этому ослаблению способствовал.

Но если говорить о чрезвычайном положении, то мы категорически против. Чрезвычайное положение - это когда государство может взять под контроль как государственные, так и частные предприятия. Когда может ограничить права граждан.

Могли бы остановиться даже наши экспортные предприятия, которые приносят стране валютные деньги?

Могли остановиться все предприятия, которые Кабмин не определит как стратегические. А это может привести к экономическому коллапсу. Ведь тогда уже не смогут люди ездить на работу. Очень простая логика: не работают производства - нет денег у людей - нет налогов в бюджете. И это уже угроза не только пандемическая, но и экономическая. И об этом надо думать, потому что мы уже в рецессии, уже в кризисе, уже имеем экономическую проблему.

Закрытие ресторанов и торговых центров повлияло на уровень зарплат, на занятость? Есть ли статистика?

Да, мы провели первый крупный опрос наших участников на первой неделе карантина. И тогда больше ответов было о том, что все все еще ждут, как будут развиваться события. Даже бизнесы, которые будут вынуждены закрыться, они еще не начинали массово увольнять людей.

Но уже сейчас, когда карантин продлен, мы имеем другую статистику. Вот предварительные данные нового опроса говорят, что почти половина респондентов оценивают продление срока карантина как негативное.

Процент падения бизнеса зависит от его размера, его оценивают от 30% и больше. 30% - это большой бизнес, а если говорить о малом и среднем, то там падение выручки может быть 50-100%. Конечно, люди думают о том, что будут вынуждены увольнять персонал.

Такого запаса прочности у украинского бизнеса, как в начале нулевых, сейчас нет. Ведь пережили 2013-2014 годы, когда бизнес и вся общественность объединились, чтобы поднять армию. Сейчас все, кто могут, поднимают медицину. Насколько хватит этого запаса - это вопрос.

Чиновники говорят, что очень много уже помогают бизнесу. Отменили ЕСВ для физлиц на два месяца, лишили каких-то штрафов. Какая еще помощь может быть полезной, которой сейчас нет?

Надо быть честными и откровенными. Эти два закона в поддержку бизнеса - это полумеры. Они вроде неплохо звучат, но на самом деле не очень сильно помогают. Что там изменилось? Отменили уплату единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей, но это касается только самих лиц-предпринимателей и не касается работников. Поэтому речь идет о небольшой, хотя и очень важной в эти времена поддержку. И коснется она очень небольшого количества предпринимателей.

Что касается моратория на проверки. Он сейчас принят только до конца мая. Даже если при хороших условиях все у нас будет хорошо и все закончится, например, в мае, нельзя сразу отпускать на бизнес все контролирующие и проверяющие органы. Мы говорим о том, что надо продолжить этот мораторий до конца года, ведь бизнесу надо время, чтобы оправиться.

Мы понимаем, что в бюджете огромный дефицит и он будет только нарастать, ведь бизнесы будут продолжать закрываться или простаивать, будет падение поступлений. Но вместе с тем сейчас во всем мире все концентрируются, власти всех стран, кроме защиты безопасности населения и борьбы с пандемией, сосредоточены на том, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест и вообще помочь малому и среднему бизнесу удержаться.

Как же сохранить рабочие места? Возможно, правительство могло бы какие-то целевые дотации по количеству рабочих на предприятиях сделать для бизнеса? Или какие-то налоговые льготы?

Есть легкий, по нашему мнению, подход. Он не позволит много сэкономить бизнесменам, предпринимателям, но он направлен на сохранение рабочих мест. Речь идет об отмене единого социального взноса и НДФЛ на время как минимум для тех сфер, которые пострадали больше всего и уже закрылись, а как максимум - для всех компаний.

Чтобы можно было по крайней мере эти 40% налогов пока не платить, а направить эти деньги как раз на поддержку, хотя бы частично, заработной платы работникам и на содержание всех рабочих мест, чтобы людей не увольняли. Потому что все равно это лавина, если кто-то уволится. Бизнесы вынуждены увольнять людей не потому, что хотят заработать, а просто потому, что нечем платить. Запас прочности есть на месяц-два у большинства компаний.

Мы знаем, как наши центры занятости работают - не очень эффективно, мягко говоря. Поэтому биржа труда не сработает, не компенсирует потери рабочего места.

Это так и есть. Более того, это отдельный челлендж - быстро стать на эту биржу и зарегистрироваться. Надо упрощать эти процедуры. Это должно происходить быстро, онлайн и как-то контролироваться (уже после разговора стало известно, что Центры занятости будут принимать заявления от безработных онлайн и упростят процедуры, - прим.). Это тоже огромный вопрос. Мог бы бюджет на это средства найти? Надо верифицировать все социальные компенсаторы пенсий, проверить все реестры. И там тоже еще можно найти дополнительные средства на помощь стране.

У вас также было заявление о МВФ и дефолте. Чем дефолт плохой, почему надо нам соглашение с МВФ иметь и какое это имеет значение для бизнеса?

В поддержку развивающихся стран международные доноры сейчас готовы направить огромные средства. В Украине есть проблема с бюджетом. Не хватит у нас своего запаса прочности государственного бюджета для того, чтобы компенсировать максимальные убытки. Даже на минимальные не хватит. И точно не хватит на то, чтобы компенсировать всем, кто остался без работы, все эти выплаты.

Поэтому мы просто должны сотрудничать с международными донорами для того, чтобы они поддержали наш бюджет и чтобы государство имело возможность перевести эти средства на необходимые меры по защите населения от пандемии и в поддержку тех, кто останется без работы, в поддержку врачей. У нас должны вырасти социальные выплаты. Поэтому нам очень нужны средства.

Международный валютный фонд - это огромный кредитор, а, во-вторых, очень позитивный сигнал для других международных кредиторов и партнеров, которые могут поддержать Украину. Если мы договоримся с МВФ, нам будет легче вести переговоры и получить финансовую поддержку от европейских партнеров.

Что такое дефолт? Дефолт - это мы расписываемся в том, что нас не существует на экономической карте мира. Так делать нельзя. Мы должны говорить о том, что Украина является серьезным игроком, который осознает все последствия и предпринимает необходимые шаги, который просчитывает, какие могут быть убытки, который просчитывает различные сценарии. Мы - страна, которая думает о том, что будет завтра и послезавтра. И это тоже важный сигнал. Нельзя допускать дефолта.

А что может каждый из граждан Украины сделать, чтобы поддержать именно украинский бизнес, именно украинскую экономику?

Очень важно, чтобы предприятия работали. Те, которые могут работать, в которых установлены все меры безопасности. И поэтому лучшее, что мы можем сейчас сделать, - не болеть. А чтобы не болеть - надо соблюдать все меры безопасности. И если вы можете работать дистанционно, дома, то будьте дома.

Карантин - это не отпуск, не дополнительные прогулки или встречи с друзьями. Мы должны находиться дома и без особой надобности из дома не выходить. Надо подумать о своих родителях, о пожилых людях. Это тоже очень важно.

А еще можно потратить это время на учебу. Сейчас много бесплатных открытых курсов, можно заниматься, повышать свою квалификацию или даже освоить какую-то новую профессию, ведь это точно пригодится. Ибо мир уже не будет таким, каким он был еще несколько месяцев назад, до этой пандемии. Мы будем как-то по-другому обустраивать нашу жизнь. Будут другие услуги, будет другой наша работа, все будет работать по-другому.

Я бы, может, еще посоветовал покупать украинские товары и услуги. Если есть выбор между импортом и украинским товаром, выбирать именно украинский.

Да, конечно, надо поддержать украинских производителей, особенно малый и средний бизнес. Особенно если вы знакомы с этим производителем, владельцем этого бизнеса. Поддержите его, и это будет как снежный ком. Мы поддержим друг друга, поддержим собственную экономику, и нам будет легче выходить из этого кризиса. Хотя на самом деле слово "легкость" достаточно условно. Надо быть готовым к тому, что это будет долго и не очень легко.